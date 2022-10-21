Неработающий 20-летний житель Удмуртии задержан по подозрению в хищении средств у пенсионеров

Подозреваемый под видом курьера приезжал к пострадавшим и забирал деньги Фото: Константин ИВШИН

20-летнего неработающего и ранее судимого жителя Удмуртии задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Ижевску.

Следствием установлено, что в сентябре 2022 года подозреваемый нашел в интернете подработку курьером. Во время работы он получал от неизвестных лиц адреса пенсионеров, к которым приезжал и забирал денежные средства под предлогом оказания помощи родственникам, которые пострадали в ДТП.

Позже полученные деньги молодой человек переводил на счета неизвестных лиц, а часть оставлял себе в качестве оплаты.

Сотрудники полиции установили причастность подозреваемого к совершению трех преступлений на общую сумму в 1 миллион рублей.

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