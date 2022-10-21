473 тонны комбикормов экспортировано из Удмуртии в Беларусь, Казахстан и Киргизию

Всего с начала 2022 года из Удмуртии было экспортировано 473 тонны комбикормов
Фото: Константин ИВШИН
В октябре 2022 года из Удмуртии в Киргизию Россельхознадзором по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю была проконтролирована первая отправка 3 тонн комбикормов для рыб. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Удмуртии.
Вся продукция прошла проверки и необходимые досмотры. Она соответстветствует фитосанитарным требованиям страны-импортера. Владельцу продукции выдан фитосанитарный сертификат.
Всего с начала 2022 года из Удмуртии было экспортировано 473 тонны комбикормов для сельскохозяйственных животных в Республики Беларусь, Казахстан и Киргизию.
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