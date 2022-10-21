473 тонны комбикормов экспортировано из Удмуртии в Беларусь, Казахстан и Киргизию

Всего с начала 2022 года из Удмуртии было экспортировано 473 тонны комбикормов Фото: Константин ИВШИН

В октябре 2022 года из Удмуртии в Киргизию Россельхознадзором по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю была проконтролирована первая отправка 3 тонн комбикормов для рыб. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Удмуртии.

Вся продукция прошла проверки и необходимые досмотры. Она соответстветствует фитосанитарным требованиям страны-импортера. Владельцу продукции выдан фитосанитарный сертификат.

Всего с начала 2022 года из Удмуртии было экспортировано 473 тонны комбикормов для сельскохозяйственных животных в Республики Беларусь, Казахстан и Киргизию.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Иностранного студента задержали за продажу мефедрона в Ижевске

После заказа интимных услуг мужчина из Ижевска лишился почти 600 тысяч рублей

50 лет исполнилось станция юных техников Устиновского района в Ижевске