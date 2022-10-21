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Общество21 октября 2022 4:00

473 тонны комбикормов экспортировано из Удмуртии в Беларусь, Казахстан и Киргизию

Продукция получила фитосанитарный сертификат
Дана Солнцева
Всего с начала 2022 года из Удмуртии было экспортировано 473 тонны комбикормов

Всего с начала 2022 года из Удмуртии было экспортировано 473 тонны комбикормов

Фото: Константин ИВШИН

В октябре 2022 года из Удмуртии в Киргизию Россельхознадзором по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю была проконтролирована первая отправка 3 тонн комбикормов для рыб. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Удмуртии.

Вся продукция прошла проверки и необходимые досмотры. Она соответстветствует фитосанитарным требованиям страны-импортера. Владельцу продукции выдан фитосанитарный сертификат.

Всего с начала 2022 года из Удмуртии было экспортировано 473 тонны комбикормов для сельскохозяйственных животных в Республики Беларусь, Казахстан и Киргизию.

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