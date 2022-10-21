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Общество21 октября 2022 5:41

Сельхозакадемию в Ижевске переименовали в Удмуртский государственный аграрный университет

Приказ подписал замминистра сельского хозяйства России
Софья Кель
Ректор университета выложил видеосообщение в «ВКонтакте»

Ректор университета выложил видеосообщение в «ВКонтакте»

Фото: Архив КП

11 октября по приказу замминистра сельского хозяйства в России Ижевская государственная сельхозакадемия сменила статус на государственный аграрный университет. Об этом в видеообращении сообщил ректор вуза Андрей Брацихин, которое он выложил на своей странице в «ВКонтакте».

«Смена статуса для нас означает очень много. Академия означает узко ориентированное образовательное учреждение высшего образования. Мы уже давным-давно перешагнули этот статус», – подчеркнул в своем сообщении Брацихин.

В рамках направлений в университете подготовки помимо сельского хозяйства преподают электроэнергетику, прикладную информатику, экономику, механизацию, вопросы инженерии и многое другое.

Ректор также отметил, что новый статус для университета стал не только большой ответственностью, но и новыми возможностями.

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