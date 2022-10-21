Более 330 тонн молочной продукции экспортировали из Удмуртии в Узбекистан

В этот раз отправили 81 тонну продукции Фото: Денис КОРАБЛЕВ

20 октября из Удмуртии в Узбекистан экспортировали очередную партию молочной продукции. Об этом сообщает пресс-служба управления россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

На экспорт отправили 81 тонну питьевого ультрапастеризованного молока, питьевых стерилизованных сливок и сухую молочную сыворотку.

Качество и безопасность этой партии подтверждены лабораторными испытаниями.

С начала года из Удмуртии в Узбекистан экспортировали 332,5 т молочной продукции.

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