Взвод казаков из Удмуртии отправился на учения для подготовки к СВО

Казаки отправятся на Донбасс уже не в первый раз Фото: сайт главы и правительства Удмуртии

Казачий взвод огневой поддержки из Удмуртии отправился в учебный центр, чтобы подготовиться к участию в специальной военной операции. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики,большая часть из них – опытные воины, которые отправляются на Донбасс уже не в первый раз.

«Казаки идут с открытым сердцем, смело, решительно. Казаки никогда не отступают. Они идут с твердой уверенностью победить, поскольку многие из них участвовали во взятии города Изюма, Камышевахи. Это уже опытные воины. Патриотизм – незаезженное для нас слово. Для нас – это суть, квинтэссенция нашей жизни», - подчеркнул войсковой старшина союза казаков-воинов России и зарубежья Алексей Зорин.

Мужчина утверждает, что добровольцы полностью экипированы и ни в чем не нуждаются.

На следующей неделе к этой партии присоединятся Каракулинские и Селтинские казаки.

Напомним, что ранее глава республики Александр Бречалов несколько раз посетил мобилизованных из Удмуртии и проверил условия, в которых живут наши защитники. Он также решил выплачивать солдатам из Удмуртии по 50 тысяч рублей в качестве поддержки.

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