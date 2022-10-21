Бывшего полицейского из Удмуртии осудят за получение взятки от наркоторговцев

Мужчине нужно будет заплатить штраф в размере до шестидесятикратной суммы взятки
Фото: Анастасия ОСИПОВА
Бывшего начальника одного из отделов полиции в Глазове осудят за получение и вымогательство взятки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.
Мужчина получил взятку в сумме более 900 тысяч рублей от трех местных жителей. Они обвинялись в продаже наркотиков.
Пресс-служба МВД по Удмуртии дополнила, что факт взяточничества был выявлен сотрудниками оперативно розыскной части собственной безопасности МВД по республике и управления ФСБ России по Удмуртии. Мужчину уволили за, порочащий честь сотрудника внутренних органов, поступок.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Бывшему полицейскому грозит до 12 лет колонии со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Очередную группу мобилизованных проводили в Ижевске
Почти 800 тысяч рублей украли мошенники у жителя Ижевска под предлогом помощи банку
Взвод казаков из Удмуртии отправился на учения для подготовки к СВО