Бывшего полицейского из Удмуртии осудят за получение взятки от наркоторговцев

Мужчине нужно будет заплатить штраф в размере до шестидесятикратной суммы взятки Фото: Анастасия ОСИПОВА

Бывшего начальника одного из отделов полиции в Глазове осудят за получение и вымогательство взятки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Мужчина получил взятку в сумме более 900 тысяч рублей от трех местных жителей. Они обвинялись в продаже наркотиков.

Пресс-служба МВД по Удмуртии дополнила, что факт взяточничества был выявлен сотрудниками оперативно розыскной части собственной безопасности МВД по республике и управления ФСБ России по Удмуртии. Мужчину уволили за, порочащий честь сотрудника внутренних органов, поступок.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Бывшему полицейскому грозит до 12 лет колонии со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.

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