В Удмуртии осудят трех мужчин за хранение марихуаны

Мужчины собрали наркотики для личного пользования Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Глазове осудят трех местных жителей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, они обвиняются в сборе и хранении растений, содержащих наркотические вещества.

В августе этого года мужчины на машине перевозили марихуану и растения, содержащие наркотическое вещество, для личного потребления.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наркоманам грозит до 10 лет колонии.

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