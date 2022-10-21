В Удмуртии осудят трех мужчин за хранение марихуаны

Мужчины собрали наркотики для личного пользования
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
В Глазове осудят трех местных жителей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, они обвиняются в сборе и хранении растений, содержащих наркотические вещества.
В августе этого года мужчины на машине перевозили марихуану и растения, содержащие наркотическое вещество, для личного потребления.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наркоманам грозит до 10 лет колонии.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Бывшего полицейского из Удмуртии осудят за вымогательство взяток
Очередную группу мобилизованных проводили в Ижевске
Почти 800 тысяч рублей украли мошенники у жителя Ижевска под предлогом помощи банку