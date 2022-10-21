Чтобы остановить осмотр авто своей пьяной подруги мужчина разбил разбил стекло машины ГИБДД в Удмуртии

Женщина уже не в первый раз села пьяной за руль Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

20 октября около 2 часов ночи в Можге сотрудники ГИБДД остановили машину «Киа Рио», за рулем которой сидела пьяная 34-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции Удмуртии.

Водительница отказалась от проведения медосвидетельствования.

Сверяя данные, инспекторы узнали, что в июле этого года женщина уже совершала аналогичное преступление.

Пока сотрудники ГИБДД оформляли административные материалы в отношении автолюбительницы, ее пассажир вышел из машины. Чтобы остановить действия инспекторов он разбил лобовое стекло служебного автомобиля.

Мужчину доставили в полицию. По всем фактам назначены проверки.

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