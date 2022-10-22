В Удмуртии каждый год выявляют около 10 000 новых случаев болезней органов пищеварения

За 9 месяцев 2022 года врачи выявили у 1 925 человек проблемы с пищеварительной системой. Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии

Специалисты выяснили, что в Удмуртии третье место в статистике заболеваний занимают болезни органов пищеварения: гастриты, колиты, язвенная болезнь, болезнь органов поджелудочной железы и печени и прочие. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Ежегодно в республике выявляется порядка 10 тысяч новых случаев заболеваний органов пищеварения. За 9 месяцев 2022 года врачи выявили у 1 925 человек проблемы с пищеварительной системой. Среди них 207 случаев язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.

По словам заведующего гастроэнтерологического отделения 1 РКБ, главного внештатного гастроэнтеролога Минздрава Удмуртии Алексея Бессонова, первое место занимают заболевания сердечно-сосудистой системы, затем идут злокачественные новообразования и замыкают тройку лидеров болезни органов пищеварения.

Самой частой патологией врач назвал гастрит, который так или иначе может приводить к язве.

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