75-летнюю пенсионерку из Удмуртии обокрали мошенники

75-летняя женщина сообщила, что ей позвонил неизвестный мужчина. Фото: архив
В полицию Воткинска обратилась пожилая женщина. Она рассказала, что у нее похитили крупную сумму денег. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
75-летняя женщина сообщила, что ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка. После чего он уведомил пенсионерку, что банк зафиксировал попытку снятия денег с ее счета.
Затем злоумышленник смог убедить жительницу Воткинска снять со счетов все накопления и перевести на так «безопасный счет». Пенсионерка поверила мошеннику и сняла в банке
207 000 рублей, а потом перевела эту сумму на предоставленные 10 номеров телефонов.
Только после денежного перевода женщина рассказала о случившемся родным. Пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело.
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