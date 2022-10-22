В октябре 2022 года в Удмуртии появился робот-пожарный

На создание робота мужчина потратил несколько месяцев. Фото: пресс-служба МЧС по Удмуртии

Оригинальная скульптура появилась в Воткинске в октябре 2022 года. Теперь сотрудников МЧС около входа в Учебно-тренировочный центр встречает робот-пожарный. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.

Автором арт-объекта стал старший инструктор по вождению пожарной машины ФГКУ Илья Бердышев.

Автором арт-объекта стал Илья Бердышев. Фото: пресс-служба МЧС по Удмуртии

На создание робота мужчина потратил несколько месяцев. Не обошлось и без помощи коллег.

В общей сложности на скульптуру ушло 10 коробок переключения передач, пять двигателей, множество моторных цепей, шестеренок, стоек.

В ход пускали не только автомобильные запчасти, но и мотоциклетные, велосипедные и даже детали от комбайнов.

В общей сложности на скульптуру ушло 10 коробок переключения передач. Фото: пресс-служба МЧС по Удмуртии

Робота-пожарного сделали к двум юбилеям - 75 лет специальной пожарной охране и 90 лет ФГКУ «Специальное управление ФПС № 80 МЧС России».

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