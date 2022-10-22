62-летний житель Удмуртии незаконно организовал подпольное казино

Суд назначил обвиняемым наказание в виде лишения свободы от 1 до 3 лет. Фото: архив

В городе Глазов, суд вынес приговор четырем местным жителям, которых обвиняют в незаконной организации азартных игр в казино. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Удмуртии.

Следствие и суд установили, что в период с июня 2019 года по 14 января 2022 года 62-летний житель Глазова организовал незаконную игровую деятельность. Он вовлек в это дело трех своих знакомых, которые обеспечивали проведение азартных игр.

Соучастники играли роль крупье. Деятельность казино тщательно скрывалась организаторами. Размер незаконно дохода составил более 10 миллионов рублей. Часть незаконно полученных денег была легализована.

Правоохранительным органам удалось поймать злоумышленников.

Суд назначил обвиняемым наказание в виде лишения свободы от 1 до 3 лет условно с испытательным сроком. Приговор суда не вступил в свою законную силу.

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