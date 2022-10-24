Спортсмен из Удмуртии взял золото на чемпионате России по бодибилдингу на колясках

Фото: министерство по физической культуре и спорту Удмуртии @minsport_ur

С 13 по 17 октября в Москве проходил 34 чемпионат России по бодибилдингу, который собрал более 1000 участников из 65 регионов страны. Как сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту республики, в категории бодибилдинга для людей с поражением опорно-двигательного аппарата четыре из пяти мест в топе взяли спортсмены из Удмуртии.

На первом и третьем местах расположились Александр Вилков и Николай Сергеев. Четвертое и пятое места заняли другие представители региона – Василий Корепанов и Марат Касимов.

Отметим, что бодибилдинг на колясках в России появился именно в Удмуртии в 2015 году.

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