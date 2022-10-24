В Ижевске осудили группу людей за организацию незаконного игрового клуба

У мужчины было три соучастницы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ижевске признали виновным в организации азартных игр одного из местных жителей. Об этом сообщает прокуратура Удмуртии.
С марта 2021 года по июнь 2022 обвиняемый организовал игорный клуб, где вместе с тремя соучастницами проводил азартные игры.
Правоохранительные органы обнаружили их клуб в июне этого года.
Суд назначил мужчине полтора года лишения свободы условно, а его соучастникам – 1 год колонии. Приговор в законную силу не вступил.
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