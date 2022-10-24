Прошло первое заседание оперштаба Фото: Александр Бречалов в «ВКонтакте» @a.brechalov

Сегодня Александр Бречалов провел первое заседание оперштаба Удмуртии, который создали после введения в регионе режима базовой готовности. Об этом сообщает глава республики на своей официальной странице в «ВКонтакте».

На заседании определили первоочередные задачи.

«Скажу сразу – никаких ограничений для жителей не вводим. Меры в основном профилактические», – подчеркнул Бречалов в своем сообщении.

Фото: Александр Бречалов в «ВКонтакте» @a.brechalov

В первую очередь в регионе проверят все объекты связи, коммуникаций и энергетики, а также усилят охрану общественного порядка.

Подняли вопрос помощи мобилизованным из Удмуртии. Им продолжат выплачивать по 50 тысяч рублей. Также не собираются приостанавливать помощь семьям бойцов. Главы муниципалитетов будут постоянно на связи с близкими солдат, чтобы оперативно отрабатывать вопросы.

Кроме того будет разработана комплексная программа поддержки для тех, кто вернулся с фронта. В ней будет медицинское обслуживание, психологическая поддержка, помощь с трудоустройством и многое другое.

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