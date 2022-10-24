Водителя из Удмуртии осудили за намеренный наезд на сотрудника ДПС

Мужчина также отказался предъявить документы
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Жителя Малопургинского района признали виновным по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.
11 мая этого года инспекторы ДПС остановили машину мужчины на дороге «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автомобильной трассы М7 «Волга». Сначала мужчина отказался предъявить документы, а после этого завел автомобиль и намеренно сбил одного из сотрудников полиции.
Суд назначил мужчине наказание в виде одного года в колонии-поселении.
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