Водителя из Удмуртии осудили за намеренный наезд на сотрудника ДПС

Мужчина также отказался предъявить документы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителя Малопургинского района признали виновным по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

11 мая этого года инспекторы ДПС остановили машину мужчины на дороге «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автомобильной трассы М7 «Волга». Сначала мужчина отказался предъявить документы, а после этого завел автомобиль и намеренно сбил одного из сотрудников полиции.

Суд назначил мужчине наказание в виде одного года в колонии-поселении.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Спортсмен из Удмуртии взял золото на чемпионате России по бодибилдингу на колясках

Александр Бречалов провел первое заседание оперштаба Удмуртии

Более 700 учеников эвакуировали из-за возгорания в одной из школ Ижевска