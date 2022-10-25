ИПОПАТ: «Если в валидаторе закончилась чековая лента, повторно прикладывать карту не нужно»

При оплате проезда через валидатор система сохраняет информацию Фото: АО ИПОПАТ в «ВКонтакте» @ipopat_izhevsk

С этого года по столице Удмуртии начали курсировать автобусы, в которых проезд можно оплатить через валидаторы, при этом кондукторы в салоне не присутствуют. На данный момент такая система работает в автобусах № 8 и № 79. Заплатить за проезд можно либо наличными у водителя, либо картой через валидатор в салоне. Новинка вызвала у ижевчан некоторые вопросы.

«Я села в автобус № 79, приложила карту к валидатору. На экране появилось уведомление, что с меня списано 25 рублей. Но, видимо, закончилась чековая лента, и билет не напечатался. Контролеры на этом маршруте бывают часто. Как доказать им, что проезд оплачен? Я в итоге для перестраховки еще раз оплатила проезд. Дорога до работы обошлась в 50 рублей», – посетовала одна из наших читательниц Алена.

Пресс-служба АО «ИПОПАТ» пояснила «Комсомолке», что повторная оплата в таком случае не нужна. Если на экране валидатора появилось сообщение «печать билета», но он не вышел, а при повторном прикладывании карты валидатор пишет «тайм-аут», то поездка считается оплаченной.

«При оплате проезда через валидатор система сохраняет информацию о списании средств за поездку. При необходимости контролеры могут проверить через терминал, прошла оплата или нет», – добавили в пресс-службе.

Отметим, что чековой ленты в таких автобусах закладывают столько, чтобы ее точно хватило на одну смену. Однако может возникнуть ситуации, когда лента застревает. В таком случае пассажирам стоит обратиться к водителю. На конечной остановке он устранит проблемы.

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