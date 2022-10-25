Дождь с мокрым снегом и пасмурная погода ожидаются в Ижевске 25 октября

Прогноз погоды для столицы Удмуртии на 25 октября Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на этот вторник.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 25 октября в Ижевске ожидается пасмурная и дождливая погода.

Температура воздуха днем составит около +1..+2 °С. Ожидаются продолжительные дожди со снегом. Скорость северо-западного ветра достигнет 3,3 м/с.

К вечеру столбик термометра опустится до 0 °С, дождь утихнет. Скорость ветра снизится до 2,8 м/с.

Ночью дождь наконец-то прекратится. Температура опустится до -2°С. Ветер сменит свое направление на северное, его скорость снизится до 2,7 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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