Суд обязал администрацию Ижевска установить остановочный павильон на Союзной улице

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Ижевска обратилась в суд с требованием обязать администрацию города провести работы на трех остановках общественного транспорта на улице Союзная. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

После проверки остановок на Союзной улице сотрудники установили, что три из них не соответствуют предъявляемым требованиям, при этом на одной из остановок отсутствует павильон.

Прокурор района внес главе города представление, но требования не были исполнены в полной мере. После этого в суд был направлен иск о понуждении администрации МО «Город Ижевск» к установке павильона на одной из остановок и о переносе другого павильона на безопасное расстояние от края дороги.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.

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