Более 20 животных погибли в крупном пожаре в Удмуртии

Пожар тушили 4 команды огнеборцев Фото: МЧС Удмуртии @mchsUR

25 октября, около 3 часов ночи, в селе Паркачево в Удмуртии произошел крупный пожар. Как сообщает пресс-служба МЧС республики, по приезде спасателей уже горели жилой дом, конюшня и надворные постройки.

На место выехали огнеборцы из спасательных частей № 37 и № 13. К ним также присоединились добровольные пожарные команды МО «Шевыряловское» и «Девятовское».

Эвакуировали три газовых баллона: два на 50 литров и один – на 12.

В огне погибли 1 бык, 3 овцы, 2 свиньи и15 кур.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Суд обязал администрацию Ижевска установить остановочный павильон на Союзной улице

Мужчину из Ижевска осудят за избиение родной матери

Дождь с мокрым снегом и пасмурная погода ожидаются в Ижевске 25 октября