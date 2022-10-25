Более 1 000 книг для детей Донбасса собрали активисты Удмуртии

Фото: сайт главы и правительства Удмуртии
В рамках акции Минпросвещения страны «Дети – детям» активисты российского движения школьников совместно с волонтерами акции #МыВместе передали детям Донецкой и Луганской народных республик более 1 000 книг. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
«Радостно видеть, что у нас в регионе много неравнодушных, добрых и заботливых ребят, готовых в трудный момент протянуть руку помощи. Уверена, что книги дойдут до адресатов и будут полезны их новым обладателям», – поделилась координатор «Российского движения школьников» по Удмуртии Ксения Латынина.
Отметим, что к акции подключились не только школьники, но также и студенты, и даже воспитанники детских садов вместе с родителями. Наиболее активными стали ученики лицея № 98 и школы № 61 в Ижевске, волонтеры УдГУ, а также участники организаций Глазовского района, Завьяловского и Индустриального районов столицы Удмуртии.
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