Пассажир пьяного водителя в Удмуртии умер по пути на кладбище

Суд назначил мужчине 7 лет в колонии-поселении Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Каракулинский суд осудил местного жителя за смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В ночь с 21 на 22 июня 2021 года трое жителей села Каракулино выпивали на берегу Камы. Один из молодых людей попросил друга отвести его к могиле отца на кладбище.

По пути пьяный водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в кювет. В результате ДТП пассажир автомобиля погиб на месте.

Суд назначил мужчине 7 лет в колонии-поселении, а также запретил садиться за руль на 2 года и 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.

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