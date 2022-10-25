Более 644 тонн рапсового масла экспортировали из Удмуртии в Китай

Карантинных объектов в партии не обнаружили Фото: Олег УКЛАДОВ

В октябре этого года управление россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю провело досмотр 214,52 тонн рапсового масла. Как сообщает пресс-служба ведомства, эту партию экспортируют из Сарапульского района в Китай.

Результаты лабораторной экспертизы продукции не выявили карантинных объектов. На партию выдали 10 фитосанитарных сертификатов.

Отметим, что с начала этого года в Поднебесную экспортировали 644,6 т рапсового масла из Удмуртии.

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