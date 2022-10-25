Супружеская пара из Ижевска перевела мошенникам более 2 миллионов рублей

Уголовное дело пока не возбуждено Фото: Амир Закиров

В полицию Ижевска обратилась супружеская пара. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, они стали жертвой мошенничества.

В течении двух дней неизвестные звонили ижевчанке с подменных номеров Центробанка и полиции. Злоумышленники убедили женщину в том, что по доверенности на ее имя пытались оформить кредит. Чтобы предотвратить это она за два дня оформила четыре кредита на сумму более 1,4 миллиона рублей. После этого потерпевшая перевела деньги на указанный счет. Но звонившие снова связались с ижевчанкой и сказали, что теперь кредит пытаются оформить на имя ее мужа. Она сразу же дала мошенникам его номер.

Супруг потерпевшей купился на ту же удочку. В одном из мессенджеров мошенники отправили ему ссылку. Перейдя по ней, мужчина установил в своем телефоне программу удаленного доступа. Таким образом злоумышленники оформили на его имя кредит в 900 тысяч рублей. Полученные деньги мужчина перевел на указанный счет.

И лишь через некоторое время супруги поняли, что наткнулись на мошенников.

Следственное управление УМВД России по Ижевску решает вопрос о возбуждении уголовных дел.

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