В Армению впервые экспортировали оцилиндрованные бревна из Удмуртии

В партии 56 кубометров бревен Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

19 октября этого года из Удмуртии экспортировали первую в истории партию оцилиндрованных бревен хвойных пород в Армению. Об этом сообщает пресс-служба управления россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Продукция успешно прошла лабораторный контроль. Все 56 кубометров соответствуют фитосанитарным требованиям Армении.

Управление оформило 2 фитосанитарных сертификата.

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