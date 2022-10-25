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Общество25 октября 2022 12:23

В Армению впервые экспортировали оцилиндрованные бревна из Удмуртии

На партию оформили 2 фитосанитарных сертификата
Виола Романова
В партии 56 кубометров бревен

В партии 56 кубометров бревен

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

19 октября этого года из Удмуртии экспортировали первую в истории партию оцилиндрованных бревен хвойных пород в Армению. Об этом сообщает пресс-служба управления россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Продукция успешно прошла лабораторный контроль. Все 56 кубометров соответствуют фитосанитарным требованиям Армении.

Управление оформило 2 фитосанитарных сертификата.

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