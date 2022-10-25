В Армению впервые экспортировали оцилиндрованные бревна из Удмуртии

В партии 56 кубометров бревен
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
19 октября этого года из Удмуртии экспортировали первую в истории партию оцилиндрованных бревен хвойных пород в Армению. Об этом сообщает пресс-служба управления россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.
Продукция успешно прошла лабораторный контроль. Все 56 кубометров соответствуют фитосанитарным требованиям Армении.
Управление оформило 2 фитосанитарных сертификата.
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