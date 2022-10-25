26 и 27 октября закроют движение трамвая № 1 по улице Гагарина в Ижевске

Работы будут проходить в течение 2 дней Фото: Архив КП

В Ижевске из-за дорожных работ на улице Гагарина временно закроют движение трамваев маршрута № 1. Об этом сообщает пресс-служба МУП «ИжГЭТ».

Трамваи перестанут ходить по маршруту с 25 октября в 23:15 до 5:00 26 октября. И 26 октября – в 23:15 до 5:00 27 октября.

Движение трамваев будет организовано следующим образом: Сквер металлургов - ул.К.Маркса - Центр - ул.Магистральная - ул.Огнеупорная.

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