С погибшим на Украине старшим сержантом простились в Ижевске

Погибшего бойца проводили со всеми военными почестями Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В понедельник, 24 октября, в столице Удмуртии состоялось прощание с Виктором Кравченко, старшим сержантом, который погиб в ходе спецоперации на Украине.

Виктора Кравченко проводили в последний путь со всеми воинскими почестями. Посмертно он был представлен к Ордену Мужества – за проявленные при выполнении служебных обязанностей мужество и героизм.

Семье погибшего в полном объеме оказывается помощь.

Редакция «Комсомольской правды – Ижевск» выражает родным и близким Виктора Кравченко соболезнования.

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