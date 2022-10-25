Вечером 25 октября в Ижевске ожидается понижение температуры и мокрый снег

Водителям и пешеходам стоит быть внимательнее
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
По прогнозам синоптиков, вечер 25 октября в Удмуртии обещает быть холодным и мокрым. Как сообщает пресс-служба госавтоинспекции республики, ожидается понижение температуры, дождь с мокрым снегом и гололед на дорогах.
Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными.
Напоминаем, что ранее «Комсомолка» уже рассказала о погоде на сегодня.
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