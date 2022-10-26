Фигуристка из Ижевска Алина Загитова предстала перед подписчиками в коротком топе

Алина Загитова удивила подписчиков образом в черном. Фото: телеграм-канал спортсменки

Алина Загитова, олимпийская чемпионка из Ижевска, выложила в своем Telegram-канале фотографии в новом образе. Она предстала в коротком топе с обнаженным плечом и длинной юбке.

Загитова позирует в длинной юбке и коротком топе. Фото: телеграм-канал Алины Загитовой

Образ фигуристки дополнили ботильоны и классический нюдовый макияж. Никаких комментариев Загитова к фотосессии не оставила – только смайл с разбитым сердцем.

Образ Алины Загитовой дополнили ботильоны и нюдовый макияж. Фото: телеграм-канал Алины Загитовой

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