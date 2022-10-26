Громкий хлопок напугал жителей Ижевска утром 26 октября

Произошел пожар в квартире на улице Воровского. Фото: телеграм-канал МЧС по Удмуртии

Утром 26 октября жители Ижевска стали задаваться вопросом, что случилось в районе Соцгорода.

«Кто знает, что за взрыв в 6 утра на Воровского был?», – спрашивают подписчики в группе «Ижевск Где Гай Стоят» «ВКонтакте».

Как сообщает в своем телеграм-канале пресс-служба МЧС по Удмуртии, в 6:07 поступило сообщение о пожаре на улице Воровского, 156. В момент прибытия пожарных горела одна из квартир на девятом этаже.

О пострадавших и погибших не сообщается. Подробности, а также причины происшествия устанавливаются.

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