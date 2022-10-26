Пострадавший при взрыве газа в Ижевске мужчина находится в крайне тяжелом состоянии

Врачи борются за его жизнь Фото: Дана Солнцева
Мужчина, который пострадал при взрыве газа на улице Воровского в Ижевске доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.
На данный момент он находится в первой республиканской клинической больнице. Сообщается, что 90 % его тела покрыто ожогами. Врачи борются за его жизнь.
Напоминаем, что сегодня утром в 156 доме на улице Воровского произошел взрыв газа. Эвакуировали 25 человек, в том числе 8 детей.
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