Пострадавший при взрыве газа в Ижевске мужчина находится в крайне тяжелом состоянии

Врачи борются за его жизнь Фото: Дана Солнцева

Мужчина, который пострадал при взрыве газа на улице Воровского в Ижевске доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

На данный момент он находится в первой республиканской клинической больнице. Сообщается, что 90 % его тела покрыто ожогами. Врачи борются за его жизнь.

Напоминаем, что сегодня утром в 156 доме на улице Воровского произошел взрыв газа. Эвакуировали 25 человек, в том числе 8 детей.

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