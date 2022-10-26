На развитие молодежной политики в Удмуртии выделят 153 млн рублей

В Удмуртии построят 5 новых молодежных центров Фото: сайт главы и республики Удмуртии

Удмуртия победила во всероссийском конкурсе «Регион для молодых». Как сообщает глава республики Александр Бречалов в прямом эфире ТРК «Удмуртия», в качестве приза региону выделят 153 млн рублей на развитие молодежной политики.

«Мы подошли к подаче заявки максимально открыто и дали возможность поучаствовать всем муниципальным образованиям Удмуртии. Дальше в несколько этапов мы отбирали лучшие заявки от районов, учитывая проработку, актуальность и новизну проектов, а также соотношение запрашиваемой суммы к общему количеству молодежи в районе» – объяснил руководитель агентства по молодежной политике Удмуртии Алексей Выстребов.

На выделенные деньги в Удмуртии построят 5 молодежных центров. Они будут находиться в Ижевске, Глазове, Сарапуле, Воткинске и Можге. Также будут организованы образовательные программы для сотрудников сферы государственной молодежной политики.

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