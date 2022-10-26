Пьяная женщина зарезала своего товарища ножом в Ижевске

Возбуждено уголовное дело Фото: Амир Закиров

45-летнего жителя Ижевска эвакуировали в больницу с колото-резаными ранами живота и рук. Как сообщает пресс-служба МВД Удмуртии, раны он получил от своей пьяной подруги.

Мужчина выпивал вместе с ней у себя дома, когда между ними возник конфликт. В пылу ссоры женщина схватила нож и несколько раз ударила им потерпевшего в живот и руки.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемой выдали подписку о невыезде.

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