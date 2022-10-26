После взрыва газа в доме на улице Воровского в Ижевске возбудили уголовное дело

Собственник квартиры находится в больнице в крайне тяжелом состоянии
Фото: Мария Бакланова
По факту взрыва газа в доме на улице Воровского в Ижевске возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.
В результате ЧП пострадал 41-летний собственник квартиры, в которой произошел взрыв. Он доставлен в больницу с множественными ожогами.
Следователи осмотрели дом и опросили очевидцев. Предположительной причиной взрыва назвали утечку газа. Расследование продолжается.
Напоминаем, что сегодня около 6 часов утра, на 9-м этаже дома № 156 на улице Воровского произошел пожар. Эвакуировали 25 человек.
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