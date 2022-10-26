Дом на улице Воровского в Ижевске обследуют на пригодность для проживания после взрыва газа

Жильцы этого дома будут размещены в ПВР Фото: Мария Бакланова

Конструкции подъезда в доме № 156 на улице Воровского в Ижевске будут обследовать. Как сообщил глава города Олег Бекмеметьев на своей странице в «ВКонтакте», это сделают для того, чтобы определить смогут ли жильцы вернуться в свои квартиры.

Обследование может занять до 2 суток. На это время все жители этого дома будут находиться в пункте временного размещения.

Напоминаем, что сегодня около 6 часов утра, на 9-м этаже дома № 156 на улице Воровского произошел пожар. Возгорание началось в результате взрыва газа. Эвакуировали 25 человек, один человек находится в крайне тяжелом состоянии.

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