Элла Памфилова раскритиковала работу центральной избирательной комиссии Удмуртии

Элла Памфилова подвергла критику ЦИК Удмуртии Фото: сайт ЦИК России

Сегодня, 26 октября, прошло заседание центральной избирательной комиссии России, в ходе которого ее председатель Элла Памфилова раскритиковала работу действующего состава ЦИК Удмуртии. По ее словам в ходе избирательной кампании был замечен ряд ошибок, поэтому она прошла непросто.

«Если бы не подошел срок для формирования нового состава ЦИК Удмуртии, нам пришлось бы поднимать вопрос о неудовлетворительной работе ее прежнего состава по итогам прошедшей кампании. Комиссия не справилась с вызовами, была потеряна управляемость, и многие совестливые, грамотные специалисты в системе комиссий республики оказались в растерянности», - высказалась Памфилова.

Государственный деятель также отметила, что состав новый избирательной комиссии республики будет обновлен кардинально.

Фото: сайт ЦИК России

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