2,7 миллиардов рублей получит Удмуртия на сбалансирование бюджета

Об этом сообщил глава Удмуртии
Фото: Артем КИЛЬКИН
Дополнительные 2,7 млрд рублей получит Удмуртия на на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в своем телеграм-канале.
Деньги республика получит от федеральных властей.
Напоминаем, что на данный момент госдолг Удмуртии составляет 71,5 млрд рублей.
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