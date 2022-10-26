2,7 миллиардов рублей получит Удмуртия на сбалансирование бюджета

Об этом сообщил глава Удмуртии Фото: Артем КИЛЬКИН

Дополнительные 2,7 млрд рублей получит Удмуртия на на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в своем телеграм-канале.

Деньги республика получит от федеральных властей.

Напоминаем, что на данный момент госдолг Удмуртии составляет 71,5 млрд рублей.

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