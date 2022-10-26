Александр Бречалов рассказал о изменениях в составе правительства Удмуртии

Глава сообщил о переменах во время прямого эфира Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал об изменениях в составе правительства республики. Об этом он сообщил 25 октября во время прямого эфира на телеканале «Моя Удмуртия».

«У нас крепкая, сильная команда, которая эффективно отработала пять лет, и изменений будет очень мало. По абсолютному большинству позиций в команде все сохранят свои места, потому что сейчас необходимо наращивать темп, хотя, казалось бы, мы и так пятилетку бежали и очень быстро», - подчеркнул Александр Бречалов.

Напоминаем, что ранее правительство Удмуртии сложило свои полномочия. Это произошло автоматически после того, как Александр Бречалов был переизбран главой республики на новый срок в сентябре.

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