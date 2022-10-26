Погибшего на Украине рядового похоронили в Удмуртии

Погибшего похоронили с воинскими почестями Фото: Архив КП

В Каракулинском районе простились с рядовым Ренатом Сангиходжаевым. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Его посмертно наградили Орденом мужества за проявленный героизм. Похороны прошли со всеми воинскими почестями.

Помощь семье оказывается в полном объеме.

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