Погибшего на Украине рядового похоронили в Удмуртии

Погибшего похоронили с воинскими почестями
Фото: Архив КП
В Каракулинском районе простились с рядовым Ренатом Сангиходжаевым. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
Его посмертно наградили Орденом мужества за проявленный героизм. Похороны прошли со всеми воинскими почестями.
Помощь семье оказывается в полном объеме.
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