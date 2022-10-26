Пострадавший при взрыве газа в Ижевске мужчина скончался

Он поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии Фото: Мария Бакланова

Мужчина, который пострадал при взрыве газа на улице Воровского в Ижевске скончался.

Врачи боролись за его жизнь в течение 8 часов. Напомним, что он был доставлен в больницу этим утром в крайне тяжелом состоянии. 90 % его тела было покрыто ожогами.

ЧП произошло этим утром доме № 156 на улице Воровского. «Комсомолка» побывала на месте происшествия после трагедии и пообщалась с жителями дома.

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