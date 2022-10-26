Всех пострадавших во время стрельбы в школе № 88 выписали из больниц Ижевска

Детей отправили в санатории и оздоровительный лагерь Фото: @scl88_izh

Детей, которые пострадали во время стрельбы в ижевской школе № 88, выписали из больниц столицы Удмуртии. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.

В московских клиниках под присмотром врачей остаются 7 детей и 2 взрослых, 1 ребенок находится в критическом состоянии.

С детьми и семьями пострадавших продолжают работать психологи. На данный момент 60 школьников находятся в санаториях, где они могут воспользоваться консультацией и осмотром у специалистов, физиолечением и многим другим.

В оздоровительный лагерь уехали более 400 детей. Другая группа пострадавших отправится туда в ноябре. Также семьи получили финансовую поддержку от региона.

Напоминаем, что 26 сентября в школе № 88 в Ижевске произошла страшная трагедия. Экс-выпускник этой школы Артем Казанцев устроил стрельбу, в которой умерли 17 человек.

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