В Удмуртии за сутки выявили 174 новых случаев COVID-19

321 человека выписали из больниц Фото: Архив КП

В Удмуртии за минувшие сутки выявили 174 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В числе заболевших 18 детей до 14 лет и 61 человек старше 65. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В ковид-стационары госпитализировали 26 жителей региона.

321 человека выписали из больниц. Они выздоровели.

119 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней тяжести, 13 - в тяжелом, из них 5 на ИВЛ.

Умерли 2 человека. Женщине было 79 лет, а мужчине – 72.

Вакцинировались 705 689 жителей региона, 564 890 из них получили второй компонент. 253 289 человек прошли ревакцинацию.

В целом с начала эпидемии в республике было зарегистрировано 221 935 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 214 551 человек выздоровели. 4 121 летальных случаев, из них 3 921 - с подтвержденным диагнозом.

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