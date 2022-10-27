В Удмуртии за сутки выявили 174 новых случаев COVID-19

321 человека выписали из больниц
Фото: Архив КП
В Удмуртии за минувшие сутки выявили 174 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В числе заболевших 18 детей до 14 лет и 61 человек старше 65. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
В ковид-стационары госпитализировали 26 жителей региона.
321 человека выписали из больниц. Они выздоровели.
119 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней тяжести, 13 - в тяжелом, из них 5 на ИВЛ.
Умерли 2 человека. Женщине было 79 лет, а мужчине – 72.
Вакцинировались 705 689 жителей региона, 564 890 из них получили второй компонент. 253 289 человек прошли ревакцинацию.
В целом с начала эпидемии в республике было зарегистрировано 221 935 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 214 551 человек выздоровели. 4 121 летальных случаев, из них 3 921 - с подтвержденным диагнозом.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Прокуратура проверит дом на улице Воровского в Ижевске на соответствие законам безопасности обеспечения газом
Александр Бречалов рассказал о изменениях в составе правительства Удмуртии