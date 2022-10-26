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Происшествия26 октября 2022 10:43

Прокуратура проверит дом на улице Воровского в Ижевске на соответствие законам безопасности обеспечения газом

При выявлении нарушений будут приняты определенные меры
Софья Кель
Расследованием занялась прокуратура Удмуртии

Расследованием занялась прокуратура Удмуртии

Фото: Мария Бакланова

После взрыва газа в доме на улице Воровского в Ижевске прокуратура Удмуртии проверит здание на соответствие законам об обеспечении безопасности газового оборудования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура даст правовую оценку действиям ответственных лиц. И затем по результатам проверки, при выявлении нарушений будут приняты меры прокурского реагирования.

Напоминаем, что сегодня в доме № 156 на улице Воровского произошел взрыв газа, в результате которого пострадал один человек – собственник квартиры. Спасатели также эвакуировали 25 жильцов этого дома, в том числе 8 детей.

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