В трех торговых центрах Ижевска продолжают работать выездные пункты вакцинации

При себе нужно будет иметь паспорт и полис Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В торговых центрах столицы Удмуртии продолжают свою работу выездные пункты вакцинации. Как сообщает пресс-служба администрации города, с 27 октября по 6 ноября жители Ижевска смогут привиться от гриппа и коронавируса сразу в 3 ТЦ.

Выездные пункты вакцинации будут открыты в следующих торговых центрах:

ТРЦ «Петровский»:

27 октября с 14-00 до 18-00

3 ноября с 14-00 до 18-00

6 ноября с 11-00 до 16-00

ТРЦ «Талисман»:

27 октября с 15-00 до 19-00

28 октября с 15-00 до 19-00

4 ноября с 15-00 до 19-00

5 ноября с 15-00 до 19-00

6 ноября с 15-00 до 19-00

ТЦ «Флагман Дисконт»:

27 октября с 15-00 до 19-00

28 октября с 15-00 до 19-00

Желающим нужно будет взять паспорт и полис ОМС.

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