В трех торговых центрах Ижевска продолжают работать выездные пункты вакцинации

При себе нужно будет иметь паспорт и полис
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В торговых центрах столицы Удмуртии продолжают свою работу выездные пункты вакцинации. Как сообщает пресс-служба администрации города, с 27 октября по 6 ноября жители Ижевска смогут привиться от гриппа и коронавируса сразу в 3 ТЦ.
Выездные пункты вакцинации будут открыты в следующих торговых центрах:
ТРЦ «Петровский»:
27 октября с 14-00 до 18-00
3 ноября с 14-00 до 18-00
6 ноября с 11-00 до 16-00
ТРЦ «Талисман»:
27 октября с 15-00 до 19-00
28 октября с 15-00 до 19-00
4 ноября с 15-00 до 19-00
5 ноября с 15-00 до 19-00
6 ноября с 15-00 до 19-00
ТЦ «Флагман Дисконт»:
27 октября с 15-00 до 19-00
28 октября с 15-00 до 19-00
Желающим нужно будет взять паспорт и полис ОМС.
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