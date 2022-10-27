В законы о продаже алкоголя в Удмуртии могут внести дополнительные ограничения

Алкоголизм влияет на работоспособность жителей Удмуртии Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

26 октября прошло очередное заседание президиума госсовета Удмуртии. Как сообщает пресс-служба ведомства, члены совета рассмотрели вопрос об ужесточении законов о продаже алкоголя в республике.

Одним из предложений стало изменение время запрета на розничную продажу алкоголя. На данный момент такой запрет действует с 22:00 до 10:00. Кроме того поставили под вопрос торговлю алкоголем в остановочных павильонах общественного транспорта.

Также участники совета предложили ужесточить требования к размерам зала обслуживания в кафе и ресторанах, которые находятся в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях.

«По действующему региональному законодательству сейчас такой зал должен быть площадью не менее 50 квадратных метров. Есть предложение увеличить этот показатель до 100 квадратных метров в Ижевске, и до 70 - в малых городах», – говорится в сообщении.

Члены президиума отметили, что проблема алкоголизма в Удмуртии влияет на снижение работоспособности населения, смертность и заболеваемость. Поэтому ужесточение законов поможет уменьшить потери республики от пьянства.

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