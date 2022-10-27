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Общество27 октября 2022 8:19

Ремонт трассы Ижевск – Сарапул продолжится в 2023 году

Проект рассчитан до 2025 года
Виола Романова
Проект разбит на три этапа Фото: Ярослав Семенов в «ВКонтакте» @semenov_yaroslav78

Проект разбит на три этапа Фото: Ярослав Семенов в «ВКонтакте» @semenov_yaroslav78

Завершился, запланированный на этот год, первый этап работ по реконструкции трассы Ижевск – Сарапул. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

На данный момент дорожники расширили трассу до 3 полос на 1,9 км участке трассы, установили светофор и фонари, построили тротуар, установили остановки и приступили к ремонту моста через реку Большая Сарапулка.

Второй из трех этапов ремонта начнется в следующем году. Там установят шумозащитные экраны в пределах Каменного и тросовое ограждение. В целом проект рассчитан до 2025 года.

Фото: Ярослав Семенов в «ВКонтакте» @semenov_yaroslav78

Фото: Ярослав Семенов в «ВКонтакте» @semenov_yaroslav78

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