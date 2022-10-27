572 млн рублей выделят Ижевску на постройку Дворца Единоборств

Дворец планируют строить 2 года Фото: министерство по физической культуре и спорту Удмуртии в «ВКонтакте» @minsport_ur

Удмуртия получит субсидию из федерального бюджета в размере 572 миллионов рублей на строительство Дворца единоборств в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту республики.

Начало строительства намечено на 2023 год, а завершение работ – на 2025. Согласно проекту, дворец будет находиться по адресу Молодежная, 3. В здании разместят залы для всех видов единоборств, тренажерный зал, раздевалки и душевые. Кроме этого построят мини-гостиницу для спортсменов и зал вместительностью в 1000 человек.

Проектно-сметная документация готова, экспертиза пройдена.

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