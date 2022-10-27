Что происходит на территории бывшего третьего роддома?

У жителей города возникли вопросы Фото: Евгения Рябова
Читатели «Комсомолки» обратили внимание, что вокруг «Республиканского центра охраны здоровья и медицинской профилактики» (бывший 3-ий роддом) демонтировали забор и работают строители.
«Старый забор вокруг убрали. Давно пора, он кривой был. Вижу, что бордюры новые поставили. Расскажите, пожалуйста, что здесь хотят сделать», – обратилась в редакцию Наталья Александрова.
Фото: Евгения Рябова
В министерстве здравоохранения Удмуртии на запрос редакции пояснили, что по всему периметру здания РЦОЗ МП в ближайшее время установят новое ограждение. Будет эстетичнее и безопаснее.
Кроме этого территорию центра очистили от зарослей кустарника, выровняли газоны и проезды.
«Предусмотрено асфальтирование и благоустройство территории», – добавили в ведомстве.
Напомним, что в центре общественного здоровья работает пункт вакцинации от ковида.
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