Глава Удмуртии получит право самостоятельно возглавлять правительство республики

Законы вступят в силу через 10 дней после их официального опубликования
Фото: Архив КП
Теперь глава Удмуртии может самостоятельно возглавлять правительство республики или учредить должность премьер-министра. Соответствующие поправки в Конституцию региона внесли депутаты госсовета Удмуртии 27 октября.
Поправки в Конституцию республики вносят в связи с принятием Федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».
Помимо правок, касающихся главы, проектом закона также уточняются некоторые полномочия госсовета и правительства Удмуртии.
Отметим, что поправки принимаются методом голосования: свой голос «за» должны отдать не менее двух третей депутатов. Принятые законы вступят в силу через 10 дней после их официального опубликования.
Фото: сайт Государственного совета Удмуртии @udmgossovet
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