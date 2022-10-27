Центр психологической помощи для участников СВО и их семей открыли в Удмуртии

Записаться на прием можно несколькими способами Фото: Мария Бакланова

В Удмуртии начал работать центр психологической помощи для участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Консультации со специалистами проводятся анонимно и индивидуально. Записаться на прием можно в любое удобное время сразу несколькими способами:

По телефону: 8 800 100 09 06;

Через анонимный онлайн-чат на сайте

В «Телеграме» по номеру: 8 912 853 39 87

Отметим, что отдельные кабинеты центра открылись в 5 городах республики: в Ижевске, Воткинске, Глазове, Можге, Сарапуле.

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